Экономика
ИзвестияИлон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд
Акции компании Tesla выросли почти на 24% после отчета о прибыли за третий квартал 2019 года, обогатив своего владельца и основателя Илона Маска на $2 млрд, подсчитал Forbes.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.
Первый Тульский 30 октября в 20:41
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх
В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
RT на русском 00:43
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Хоккей
Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru 17:59
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском 16:35
Гаджеты
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
3DNews вчера в 16:17
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Sportbox.RU вчера в 10:53
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Спорт
Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США
В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ 18:59
Общество
Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» людей, которые пытались сжечь цветы у места, где демонтировали памятник маршалу Жукову в Одессе.
РБК 20:26
Происшествия
Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 отстранят от полетов
Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал", который совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя в Тюмени, будет отстранен от полетов.
Газета.Ru вчера в 21:14
Армия и оружие
«Ловушка для Томагавков»: сербские СМИ о новой радарной системе РФ
Несмотря на свою высокую эффективность, «Подсолнухи» и «Контейнеры» являются лишь дополнительными средствами в рамках Системы предупреждения о ракетном нападении.
Военное обозрение 09:09
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru 14:21
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Здоровье
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград 31 октября в 12:46
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40