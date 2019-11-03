Экономика

Кавказ ПостКавказ ПостИлон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla «подросло» в связи с ростом стоимости акций компании. По данным РБК, о прибыли Илона Маска стало известно после обнародования отчета Tesla за третий квартал текущего года.
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Состояние основателя компании Теslа выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли автопроизводителя

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