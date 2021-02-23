Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

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