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РИА Новости
РИА Новости

Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.В источнике
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Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

РИА Новости04:14

Илон Маск за сутки потерял больше $15 млрд

News.ru04:51

Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов и статус самого богатого человека мира

Lenta.ru05:18

Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

ПРАЙМ04:15

Маск потерял $15 млрд и лидерство в рейтинге после падения курса биткоина

РБК04:53

«Великий манипулятор»: каждый твит Илона Маска приносит кому-то целое состояние

Комсомольская правда20 февраля в 12:12

Почему Илон Маск потерял статус самого богатого человека? Новости науки

Sputnik Кыргызстан20 февраля в 03:52
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