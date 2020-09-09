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РБК
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.В источнике
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Коммерсантъ

Маск стал шестым в рейтинге богатейших людей мира, потеряв $16,3 млрд за сутки

Коммерсантъ02:25
Национальная служба новостей

Илон Маск выбыл из топ-5 богатейших людей мира

Национальная служба новостей01:38
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомостивчера в 11:09
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29

Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями

Вашингтон, 9 сентября 2020, 03:09 — REGNUM Соединенные Штаты не исключают введения нового пакета санкций против Белоруссии после задержания оппозиционерки Марии Колесниковой, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем письменном заявлении.
REGNUM20:09
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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