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Российская газета

Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов

В первой десятке увеличить состояние смог лишь инвестор Уоррен Баффет (плюс 505 миллионов долларов, шестое место). Всего же состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов. Причиной стали распродажи на фондовых рынках.В источнике
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Суммарное состояние 10 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд, следует из данных рейтинга
 Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Подробнее о событии

Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 млрд долларов

Говорит Москва05:12

Десять богатейших людей мира за день потеряли более $23 млрд

Профиль03:51

Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за день

Lenta.ru04:12

Десять богатейших людей мира за день потеряли более $23 млрд

Национальная служба новостей03:55

Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов

Российская газета04:41

Богатейшие люди мира потеряли $23 миллиарда за один день

ПРАЙМ03:02

Состояние топ-10 богатейших бизнесменов мира сократилось на $23 млрд за день

Forbes02:11
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