В первой десятке увеличить состояние смог лишь инвестор Уоррен Баффет (плюс 505 миллионов долларов, шестое место). Всего же состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов. Причиной стали распродажи на фондовых рынках.

С чего всё началось Суммарное состояние 10 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Forbes 02:11