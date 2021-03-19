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Российская газета

Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за четверг сократилось на 9,9 миллиарда долларов, следует из рейтинга Forbes Real-Time. В результате предприниматель опустился на третье место в рейтинге самых богатых людей планеты.В источнике
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Суммарное состояние 10 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд, следует из данных рейтинга
 Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Подробнее о событии

Богатейшие люди мира за день потеряли более 23 млрд долларов

Говорит Москва05:12

Состояние топ-10 богатейших бизнесменов мира сократилось на $23 млрд за день

Forbes02:11

Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за день

Lenta.ru04:12

Десять богатейших людей мира за день потеряли более $23 млрд

Национальная служба новостей03:55

Десять богатейших людей мира за день потеряли более $23 млрд

Профиль03:51

Богатейшие люди мира потеряли $23 миллиарда за один день

ПРАЙМ03:02

Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов

Российская газета04:41
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