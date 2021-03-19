Состояние американского бизнесмена Илона Маска за четверг сократилось на 9,9 миллиарда долларов, следует из рейтинга Forbes Real-Time. В результате предприниматель опустился на третье место в рейтинге самых богатых людей планеты.

С чего всё началось Суммарное состояние 10 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes сократилось за день больше чем на $23 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Forbes 02:11