с чего всё началось

Илон Маск попал в первую пятерку рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. В течение недели основатель Tesla и SpaceX переместился с девятого на пятое место. Сейчас в списке богатейших людей мира лидирует глава Amazon Джефф Безос с состоянием $189 миллиардов.

Илон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей мира

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