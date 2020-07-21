Общество
Salt MagИлон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей мира
Илон Маск попал в первую пятерку рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. В течение недели основатель Tesla и SpaceX переместился с девятого на пятое место. Сейчас в списке богатейших людей мира лидирует глава Amazon Джефф Безос с состоянием $189 миллиардов.
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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.РБКвчера в 17:09
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