Общество

Salt MagSalt MagИлон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск попал в первую пятерку рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. В течение недели основатель Tesla и SpaceX переместился с девятого на пятое место. Сейчас в списке богатейших людей мира лидирует глава Amazon Джефф Безос с состоянием $189 миллиардов.
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с чего всё началось
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют
 данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.
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