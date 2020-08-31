Смотрите также

Климатолог предупредила о суровой зиме в России

Партия президента Черногории победила на выборах в парламент

Россия и Индия выиграли золотые медали в шахматной олимпиаде

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

Публикация певицы Адель в Instagram вызвала восторг пользователей

Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ

В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане

Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы

Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Уйти с мирового рынка смартфонов может Huawei из-за санкций США

Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК

«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ