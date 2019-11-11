Космос

Rambler News ServiceRambler News ServiceSpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
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