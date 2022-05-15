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Илон Маск заявил, что компания Twitter обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении

Компания Twitter обвинила американского бизнесмена Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении из-за инициированной проверки 100 разных аккаунтов соцсети.
РБК
О намерении провести проверку 100 случайных аккаунтов Twitter на подлинность Маск сообщил 14 мая.
РБК
25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск приобретет компанию за $44 млрд.
ТАСС
Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск.
ТАСС

Подробнее о событии

Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении информации
ТАСС22:27
Илон Маск заявил, что Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении
Телеканал 360°22:11
Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении
РБК19:39
Илон Маск заявил, что компания Twitter обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении
Lenta.ru21:30
Twitter обвинил Маска в разглашении данных о проверке соцсети на фейковые аккаунты
News.ru20:55
Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении
Московский Комсомолец20:41
Twitter обвинила Илона Маска в нарушении соглашения из-за проверки на ботов
Ямал-Медиа21:48

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