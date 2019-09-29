Космос
ТАССИлон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал.
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Политика
Самолет президента Кипра экстренно сел в Нью-Йорке из-за неполадок
Частный самолет, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 02:39
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия вчера в 16:39
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости вчера в 10:07
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Спорт
Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке
Чемпионат вчера в 15:34
Кино
Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»
Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru 27 сентября в 12:01
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Политика
Порошенко встревожился из-за отставки Волкера
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру вчера в 04:28
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Путешествия
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
РИА Новости вчера в 22:10
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17