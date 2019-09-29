Космос
ТАССИлон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал.
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На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
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Митинг за прекращение «московского дела» пройдет на проспекте Сахарова
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В МЧС России разрешили курить на балконах
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В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
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