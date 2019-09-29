Космос
ТАССИлон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал.
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Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Известия вчера в 22:54
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
Власти подтвердили запрет курения на балконах
Российские власти подтвердили, что с 1 октября 2019 года россиянам будет запрещено курить на балконах жилых домов.
Политсовет 27 сентября в 01:35
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Шоу-бизнес
Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57
Футбол
«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы
Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 03:21
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Политика
Трамп нашел виновного в скандале с разговором с Зеленским
Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.
Взгляд.ру 02:16
Политика
Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Общество
В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»
Активисты требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в июле и августе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Футбол
Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 14:21
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Единоборства
Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей
В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).
Sports.ru 02:15
Армия и оружие
Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»
Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.
Lenta.ru вчера в 12:58
Политика
NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Армия и оружие
Военнослужащие ВСУ в Донбассе спиваются и разбегаются, заявили в ЛНР
Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР рассказывал о том, что солдаты ВСУ устроили массовую драку в Донбассе, в результате которой пострадали 15 человек.
ФАН 03:26
Политика
В Австрии начались досрочные парламентские выборы
В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Футбол
Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики
Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru вчера в 17:21
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45