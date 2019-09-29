Космос
ТАССИлон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал.
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Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
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В Самаре сегодня состоится бесплатный концерт Дмитрия Билана
В Самаре сегодня состоится бесплатный концерт Дмитрия Билана – дать его певец решил после того, как на дне города вышел на сцену в нетрезвом виде.
Эхо Москвы 04:30
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Общество
Россияне стали реже делать домашние заготовки на зиму
Домашние заготовки на зиму прекращают делать россияне.
Российский Вестник 27 сентября в 15:08
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Музыка
Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее
Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru вчера в 07:52
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Политика
Аксенов выразил соболезнования родным первого президента Крыма
По словам Аксенова, Мешков остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова.
Примечания 08:23
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Политика
Захарова объяснила опасность переговоров с США
Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взгляд.ру 09:22
Политика
NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Музыка
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
РИА Новости вчера в 08:48
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс 05:00
Футбол
ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ
КП - Самара 06:42
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Политика
Порошенко встревожился из-за отставки Волкера
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру вчера в 04:28
Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК 27 сентября в 04:08