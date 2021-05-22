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Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами.
ТАСС
В феврале Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин и анонсировала продажу своих электромобилей за эту криптовалюте.
РБК
В тот же день, по данным телеканала CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд.
ТАСС
Согласно информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткойна находится на уровне $37 712,59.
ТАСС

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