Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами.
В феврале Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин и анонсировала продажу своих электромобилей за эту криптовалюте.
В тот же день, по данным телеканала CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд.
Согласно информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткойна находится на уровне $37 712,59.