Audi SQ8 TFSI от ателье ABT обошёл в отдаче RS Q8

Время разгона с места до сотни у кроссовера SQ8 TFSI от ателье ABT, в сравнении с исходником, сократилось с 4,1 с до 3,8 с. По этому показателю новинка лишь сравнялась с обычным кроссовером RS Q8.