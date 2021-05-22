Появилась предположительная дата выхода Forza Horizon 5

Антураж на коробках напоминает Мексику, в этом же сеттинге должна выйти Forza Horizon 5. Так же этот факт подкрепляется тем, что разработчики выпускают свои гоночную серию игр Forza Horizon в период с сентября по октябрь.