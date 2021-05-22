Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами.
Как пишет Bloomberg, после слов Маска курс биткоина на криптобиржах вырос и торговался на отметке $38,7 тыс.
В феврале Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин и анонсировала продажу своих электромобилей за эту криптовалюту.
По информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткоина составлял 37 712,59 доллара.