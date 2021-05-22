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Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами.
ТАСС
Как пишет Bloomberg, после слов Маска курс биткоина на криптобиржах вырос и торговался на отметке $38,7 тыс.
РБК
В феврале Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин и анонсировала продажу своих электромобилей за эту криптовалюту.
РБК
По информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткоина составлял 37 712,59 доллара.
РЕН ТВ

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