Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал.

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

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