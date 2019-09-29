Космос
ТАССИлон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал.
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Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет
С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.
REGNUM 08:04
Гаджеты
Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com 27 сентября в 23:10
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина
На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
Актуальные Новости 07:50
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Музыка
Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее
Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru вчера в 07:52
Общество
В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Интерфакс 07:58
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие
Шойгу отметил готовность создателей БПЛА лететь в Сирию за свои деньги
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил энтузиазм молодых отечественных конструкторов, создавших новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для вооруженных сил страны, которые были готовы лететь в Сирию за личные деньги для испытания там своих разработок.
Известия 07:46
Игры
Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
3DNews 04:05
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Здоровье
О чем говорят хруст и щелканье в суставах
Если суставы напоминают о себе хрустом или щелканьем, скорее всего у вас ревматологическое заболевание – артрит или артроз.
Московский Комсомолец вчера в 09:24
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Гаджеты
Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Astera 27 сентября в 17:25
Космос
Британцы хотят создать самолет, способный долететь из Лондона в Сидней за 4 часа
Британское космическое агентство вместе с австралийским создадут гиперзвуковой самолет, передает CNN.
Вечерняя Москва 07:19
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Технологии
Китайские разработчики процессоров пытаются снизить зависимость от США
Издание The Motley Fool отмечает, что пока созданные китайскими разработчиками процессоры с архитектурой RISC-V не могут тягаться с серверными продуктами той же Intel с точки зрения быстродействия, но в специализированных сферах применения они вполне конкурентоспособны уже сейчас.
3DNews 06:43