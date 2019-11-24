Сегодня уже поступило 146 тысяч заказов, из которых 42% идут с двумя моторами, 41% - с тремя, 17% - с одним... И это без рекламы и какого-то платного продвижения.

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter. По его словам, 42% заказчиков предпочли автомобиль с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% желают приобрести пикап с одним двигателем.

Илон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Футбол Украинского футбольного функционера подозревают в краже 400 млн евро Самый влиятельный человек украинского футбола - Григорий Суркис – может быть причастен к воровству средств УЕФА на сумму почти в 400 млн евро.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Шоу-бизнес Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.

Здоровье Кузбасс заработал 54 миллиона рублей на лечении иностранцев За помощью к кузбасским медикам обратились более 33 000 иностранных пациентов, сумма поступлений в бюджеты медицинских организаций составила 54,5 миллиона рублей.

Экономика Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Музыка Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса» В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".

Политика МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.