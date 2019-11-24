Общество

Российская газетаРоссийская газетаИлон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter. По его словам, 42% заказчиков предпочли автомобиль с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% желают приобрести пикап с одним двигателем.
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Илон Маск
Сегодня уже поступило 146 тысяч заказов, из которых 42% идут с двумя моторами, 41% - с тремя, 17% - с одним... И это без рекламы и какого-то платного продвижения.
— Илон Маск, американский инженерТК Звезда 18:36

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