Общество
Газета.RuИлон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку. Об этом он написал в своем Twitter. Он сообщил, что ему очень нравится звучание русского языка.
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Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Наука
Как работает человеческая память: одна из главных научных проблем
Например, установлено, что пространственная память (когда мы запоминаем некую впервые увиденную обстановку — комнату, улицу, пейзаж) связана с областью мозга под названием гиппокамп.
Популярная механика вчера в 08:22
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия 17:02
Здоровье
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Футбол
Виктория Марьина Горка-Осиповичи 23.05.2020 прогноз ИТБ2 (1.5)
Во второй лиге чемпионата Беларуси Виктория Маоьина Горка принимает на своем стадионе Осиповичи.
Sport-place вчера в 16:30
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Общество
Убийство назвали в Раде причиной гибели нардепа
Версия о самоубийстве народного депутата Верховной рады из группы «Доверие» Валерия Давиденко выглядит неправдоподобной.
News.ru 19:29
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Общество
В московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера»
Lenta.ru 07:11
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят эволюционировавший Готэм
«Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза увидит свет в октябре 2021 года.
NewInform вчера в 09:43
Происшествия
Заложник рассказал об общении с захватчиком банка в центре Москвы
Федор Пименов, один из заложников злоумышленника, который удерживал людей в отделении банка в центре Москвы на Земляном Валу, рассказал в беседе с журналистами телеканала RT о своем общении с захватчиком офиса кредитной организации.
Газета.Ru 15:36
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Экономика
Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
ПРАЙМ 21 мая в 21:41
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Общество
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
РИА Новости 19:19
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40