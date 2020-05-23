Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку. Об этом он написал в своем Twitter. Он сообщил, что ему очень нравится звучание русского языка.

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

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