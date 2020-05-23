Общество
Газета.RuИлон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку. Об этом он написал в своем Twitter. Он сообщил, что ему очень нравится звучание русского языка.
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Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Футбол
Каталонский бизнесмен Роурес: «В банковских счетах „Барселоны“ огромная дыра. Трансферов за 100+ миллионов больше не будет»
Еще добавились потери, связанные с коронавирусом. Трансферов за 100+ миллионов евро больше не будет.
Бомбардир.ру 01:32
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Происшествия
Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло
Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru 22 мая в 20:56
Культура
Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»
Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
Газета.Ru 22 мая в 16:56
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции
Всего с начала пандемии в Крыму подтверждены 340 случаев заболевания новой короновирусной инфекцией.
Севастополь.ру 03:10
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 22 мая в 07:40
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 22 мая в 02:42
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
Футбол
«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст
Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.
REGNUM вчера в 06:12
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов. Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека.
News.ru вчера в 15:41
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Политика
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, на котором решались организационные вопросы.
Российская газета вчера в 21:52
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
Армия и оружие
Китайские эксперты объяснили, почему российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Военные эксперты издания Sohu отметили, что недавно китайские авиаконструкторы применили данную концепцию при создании истребителя пятого поколения J-20, что дало массу преимуществ перспективному самолету.
ФАН вчера в 13:51
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42