Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИлон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter. По словам Маска, управляемый дистанционно беспилотный истребитель должен стать главным конкурентом F-35.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

РБК00:47

Илон Маск назвал «убийцу» американского истребителя F-35

РЕН ТВвчера в 22:42

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

Известиявчера в 23:34

Илон Маск не дал шансов новейшему американскому истребителю F-35 против беспилотника

Телеканал 360°вчера в 23:22

Илон Маск считает, что конкуренцию F-35 мог бы составить беспилотный истребитель

ТАСС00:44

Илон Маск назвал самолёт, который «не оставит шансов» истребителю F-35

REGNUMвчера в 22:40

Илон Маск назвал «убийцу» американского истребителя F-35

РИА Новостивчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии

Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
ТАСС 03:39
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС 27 февраля в 09:45
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru вчера в 09:52
Здоровье

ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам

Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
РИА Новости 02:36
Общество

В небе над Хорватией взорвался метеорит

Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой.
Ореанда-Новости 04:00
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 01:06
Космос

Новые двойные системы из белых карликов со сдвоенными спектральными линиями

До настоящего времени большинство двойных систем было обнаружено в результате наблюдений допплеровского смещения спектральных линий, поэтому такие системы называются спектроскопическими двойными.
AstroNews.ru 26 февраля в 10:34
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru вчера в 23:28
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform 27 февраля в 08:08
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $49

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
ТАСС вчера в 11:12
Общество

«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Ведомости вчера в 10:56
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Пятый канал 27 февраля в 19:14
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет вчера в 09:07
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 27 февраля в 07:00
Энергетика

Белоруссия установила тариф на прокачку нефти из Украины

Транспортировка нефти трубопроводным транспортом с Украины на "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" по территории Белоруссии обойдется в 0,87 белорусского рубля за 1 тонну (без НДС).
ТАСС 00:46
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия вчера в 08:37
Происшествия

В Магнитогорске во время урока умер второклассник

Ученик второго класса нагнулся под парту, чтобы поднять ручку и потерял сознание.
Pravda.Ru 03:14
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 27 февраля в 05:03
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
РИА Новости 03:32
Происшествия

МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью

В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.
Вести.Ru вчера в 12:13
Кино

Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли Федор Добронравов уже успел рассказать о возвращении в проект Анатолия Васильева.
Live24 27 февраля в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное