Армия и оружие
Газета.RuИлон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter. По словам Маска, управляемый дистанционно беспилотный истребитель должен стать главным конкурентом F-35.
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Илон Маск не дал шансов новейшему американскому истребителю F-35 против беспилотника
Телеканал 360°вчера в 23:22
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