Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter. По словам Маска, управляемый дистанционно беспилотный истребитель должен стать главным конкурентом F-35.

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

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