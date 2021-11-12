Генеральный директор Tesla Илон Маск продал очередную порцию своих акций автомобильной компании. Согласно заявке, поданной господином Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, он продал в четверг еще 639 737 акций производителя электромобилей, выручив за них около $687 млн.В источнике
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", сообщил в воскресенье госдепартамент.
Немецкое автомобильное издание Automobilwoche процитировало финансового директора компании Volvo Cars Бьорна Аннвалла, который сообщил, что компания планирует построить еще один завод в Европе к середине десятилетия, чтобы достичь своей цели по производству 1,2 миллиона автомобилей в год.
Было продемонстрировано с помощью облучения импульсами света разной интенсивности появление оптической бистабильности в кремниевом кольцевом микрорезонаторе, вызванной при непрерывной накачке частотным сдвигом протонного магнитного резонанса.