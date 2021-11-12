Генеральный директор Tesla Илон Маск продал очередную порцию своих акций автомобильной компании. Согласно заявке, поданной господином Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, он продал в четверг еще 639 737 акций производителя электромобилей, выручив за них около $687 млн.

RB.RU RB.RU Life.ru Э Вести T24 Независимая Пресса Известия Комсомольская правда ИА Красная Весна