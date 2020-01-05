Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях. По словам Авербуха, гонорары спортсменам платятся в рублях.

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

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