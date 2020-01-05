Общество

Российская газетаРоссийская газетаИлья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях. По словам Авербуха, гонорары спортсменам платятся в рублях.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Авербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»

Sport24.ru04:50

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

РИА Новости07:41

Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу

RT на русском08:02

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Российская газета08:32

Авербух рассказал, сколько зарабатывают фигуристки за участие в шоу

News.ru08:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Политика

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Хоккей

Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Lenta.ru 09:00
Спорт

Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

РБК 08:38
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

МИД Ирана: ликвидация Сулеймани не повлияет на отношения с РФ по Сирии

Гибель генерала Касема Сулеймани не повлияет на сотрудничество Ирана и России по Сирии.
News.ru 07:13
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Политика

В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
RT на русском 07:52
Авто

Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам

32CARS.ru 04:27
Общество

Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо

Рамблер 02 января в 15:13
Энергетика

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
RT на русском 03:26
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Общество

В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru 07:48
Теннис

Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Политика

СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане

РИА Новости 07:01
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН вчера в 19:00
Игры

Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей

3DNews вчера в 05:30
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Футбол

Челси — Ноттингем Форест 1:0 (1-й тайм)

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2019/2020 «Челси» — «Ноттингем Форест».
Чемпионат 07:00
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек

Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.
ТАСС 07:58
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 01:27
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 02 января в 09:57
Хоккей

Швеция — Финляндия 0:0 (1-й период)

Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Футбол

Бранислав Иванович отказался от нового контракта с «Зенитом»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отказался подписывать новый контракт с клубом.
Metaratings 08:40
Футбол

«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру

По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Матч ТВ 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное