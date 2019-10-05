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РИА НовостиРИА НовостиИлья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Дохе. В беседе с журналистами Иванюк рассказал, как далось ему третье место, почему его жена попросила кепку катарца Баршима и каково это - выступать в нейтральном статусе.
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Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара

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