Российский прыгун в высоту Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Дохе. В беседе с журналистами Иванюк рассказал, как далось ему третье место, почему его жена попросила кепку катарца Баршима и каково это - выступать в нейтральном статусе.

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Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара

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