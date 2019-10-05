Спорт
РИА НовостиИлья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара
Российский прыгун в высоту Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Дохе. В беседе с журналистами Иванюк рассказал, как далось ему третье место, почему его жена попросила кепку катарца Баршима и каково это - выступать в нейтральном статусе.
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Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
17 сентября представители ВВС Бельгии заявили о перехвате над Балтийским морем двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их Су-27 и опубликовали несколько фотографий российских самолетов.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
Происшествия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Происшествия
В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли три человека
Аварийная посадка вблизи Львова транспортного самолета Ан-12, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью троих человек, еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна.
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
Футбол
В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
Транспорт
Станции метро Фрунзенского радиуса открыты для пассажиров
«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» работали месяц в тестовом режиме и проходили проверку на безопасность.
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
Технологии
Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»
Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
Политика
Венгрия массово забирает выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии начали забирать паспорта граждан Украины, которые раздавали жителям Закарпатья.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Политика