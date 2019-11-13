Хоккей

Вести.RuВести.RuИлья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Россиянина могут вывести из состава. Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com. По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, Илья может тренироваться вместе с командой, но играть он не будет.
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Давайте не злорадствовать над Ковальчуком. Будем ждать его в «Авангарде» или СКА

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«Лос-Анджелес» вывел из состава Ковальчука

Газета.Ru02:58

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Sport24.ru03:00

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«У него будет шанс вернуться». Тренер «Кингз» прокомментировал вывод Ковальчука из состава

Sportbox.RU02:18
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Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика

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ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

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Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
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HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия

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Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье "похищение двух и более несовершеннолетних лиц" по факту пропажи в Солнечногорске двух детей 11 и 12 лет.
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Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Происшествия

Начальника колонии задержали в Кузбассе по подозрению в хищениях

Следователи СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Авто

BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя

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Автоновости дня вчера в 09:08
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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
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Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

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Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество

Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса

РИА Новости 02:39
Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
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Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
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В России в разы подорожают медсправки на водительские права

Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
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Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
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Facebook представил новую платежную систему Facebook Pay

Компания Facebook представила единую платежную систему для принадлежащих ей сервисов, которая получила название Facebook Pay.
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Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

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Кузнецова рассказала о состоянии выпавшего из окна с матерью мальчика

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Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.
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Сбербанк опробует доставку карт клиентам

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