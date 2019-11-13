Россиянина могут вывести из состава. Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com. По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, Илья может тренироваться вместе с командой, но играть он не будет.

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

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