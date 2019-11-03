Футбол
Спорт день за днемИлья Кутепов: Тедеско подстроился под игроков «Спартака»
В Кубке России подопечные Тедеско одолели "Ростов" (2:1) в 1/8 финала турнира. Илья Кутепов пока предпринимает попытки вернуться к той форме, которая была на чемпионате мира-2018.
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Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»
Спорт-Экспрессвчера в 15:35
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Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Tacqua.
Автоновости дня 01:48
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Культура
Двое улан-удэнцев штурмуют шоу «Танцы» на ТНТ
Среди счастливчиков и двое наших земляков – 29-летняя Виктория Мункуева, исполнившая зажигательный «vogue» и заставившая Елену Темникову «визжать от восторга», и 23-летний Эрдэм Доржиев, который сразил жюри калмыцким танцем «летящего орла».
Информ Полис online вчера в 05:53
Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Российская газета 02:53
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Мойка78 вчера в 09:30
Общество
В России выступили за введение штрафа за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператор мусорной реформы) Денис Буцаев заявил, что в России нужно вводить штрафы за нераздельный сбор мусора.
БИЗНЕС Online 03:17
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Автоспорт
Даниил Квят: Льюис добавил мне проблем
Даниил Квят: Не думаю, что я должен что-то объяснять – вы сами всё видели.
F1news.ru вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе своего бывшего мужа, избивавшего её
Роза Сябитова рассказала о личной жизни своего бывшего мужа.
Discover24 03:04
Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
41-летняя Ольга Орлова и 36-летняя Ксения Бородина стали тесно общаться благодаря проекту «Дом-2», где обе участвуют в роли ведущих реалити-шоу.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания
В салоне муниципального автобуса №25 неадекватный пассажир набросился на кондуктора и избил его после словесной перепалки.
Правда УрФО 03:11
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт
Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03:01
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Гол успел забил Никола Влашич на 46-й минуте – петербургские футболисты пропустили мяч в добавленное время, так как, видимо, устали.
Gazeta.SPb вчера в 12:31
Хоккей
Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Армия и оружие
В США Россию назвали реальной военной угрозой
Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
Газета.Ru 01:39
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44