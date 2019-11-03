В Кубке России подопечные Тедеско одолели "Ростов" (2:1) в 1/8 финала турнира. Илья Кутепов пока предпринимает попытки вернуться к той форме, которая была на чемпионате мира-2018.

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