Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемИлья Кутепов: Тедеско подстроился под игроков «Спартака»

В Кубке России подопечные Тедеско одолели "Ростов" (2:1) в 1/8 финала турнира. Илья Кутепов пока предпринимает попытки вернуться к той форме, которая была на чемпионате мира-2018.
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Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»

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Защитник «Спартака» Кутепов рассказал о работе с Тедеско

Газета.Ru03:12

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Норвежский политик потребовала отменить санкции против России

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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

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