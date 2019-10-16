Хоккей

ЧемпионатЧемпионатИлья Самсонов сыграет с «Торонто»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в основном составе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 02:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Самсонов съел Холтби? «Вашингтон» победил «Торонто» благодаря 29 сейвам российского голкипера

Советский спорт01:59

Рирден: Самсонов изменил свою игру после 20 минут. Это многое говорит о нём

Чемпионат00:31

«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20

ODDS.ru15 октября в 14:41

Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтона» в матче с «Торонто»

Sports.ruвчера в 10:48

«Вашингтон» — «Торонто»: канадцы в столице

Все про Спорт рувчера в 07:41

Вашингтон - Торонто: прогноз Mathias Finke 16 октября 2019

Ставка TVвчера в 00:28

Главный тренер «Вашингтона»: «Холтби — наш первый номер»

Спорт-Экспрессвчера в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

РИА Новости 02:34
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Политика

Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Политика

В Баку прокомментировали недопуск в страну россиян с армянскими фамилиями

В МИД РФ заявили, что подход Баку к теме недопуска в страну россиян с армянскими корнями неприемлем.
РИА Новости 02:13
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru вчера в 15:52
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Футбол

Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.
Вести.Ru вчера в 00:25
Авто

Детали «Русского Прадо» от УАЗа «засветились» в базе Роспатента

Car.ru 02:44
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 77 человек

Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 21:21
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Гаджеты

WGPU — новый тип графического ускорителя от AMD и Samsung

Согласно инсайдерской информации, Samsung пригласит представителей прессы, чтобы официально анонсировать новую технологию графического ускорителя (GPU).
iXBT.com 01:28
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

Газета.Ru вчера в 07:44
Общество

Telegram может отложить выпуск криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram от компаний Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Об этом сообщает издание The Bell.
Piter.tv 14 октября в 02:57
Общество

Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе

В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Хоккей

Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме

Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия

В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек

В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.
REGNUM 01:24
Происшествия

Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Гаджеты

Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет

Афиша Daily вчера в 12:30
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU 15 октября в 18:10
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Политика

Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»

16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог вчера в 10:27
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество

Ученые назвали самое опасное место в квартире

Известия 02:43
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное