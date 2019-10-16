Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в основном составе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 02:00 мск.

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Политика Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

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Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Общество Telegram может отложить выпуск криптовалюты Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram от компаний Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Об этом сообщает издание The Bell.

Политика Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера» 16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.