Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в основном составе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 02:00 мск.

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Политика МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.

Политика Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа 9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.

Единоборства Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не принял участие в пресс-конференции, организованной спонсором, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

Общество Госслужащим Подмосковья разрешат работать удаленно В Мособлдуме в трех чтениях приняли изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», согласно которым у части госслужащих появится возможность работать удаленно.

Армия и оружие Канада приостановила поставки оружия в Турцию Правительство Канады приняло решение временно прекратить поставки вооружений в Турцию из-за проведения Анкарой операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской республики.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Армия и оружие Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами «Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.

Политика Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Футбол Эксперт: рутинная работа со «Спартаком» покажет возможности Тедеско Рутинная работа на продолжительном отрезке времени позволит понять возможности нового главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков.

Общество Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.