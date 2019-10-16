Хоккей
ЧемпионатИлья Самсонов сыграет с «Торонто»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в основном составе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 02:00 мск.
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«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20
ODDS.ru15 октября в 14:41
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