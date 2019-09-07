Политика
РИА НовостиЯшин вышел на свободу из спецприемника
Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
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Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Киселев эмоционально прокомментировал возвращение Вышинского
Для гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева день освобождения главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стал одним из самых счастливых.
Вести.Ru 11:20
Общество
Более полумиллиона москвичей отпраздновали День города в парках
Программу Дня города Москвы подготовили на десятимиллионную публику. Пока мероприятия в парках посетили более полумиллиона человек.
Вечерняя Москва 11:22
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Армия и оружие
МВД Эстонии создает резерв для борьбы с «зелеными человечками»
Министерство внутренних дел Эстонии создаст резерв внутренней обороны, который будет задействоваться как группа быстрого реагирования.
Комсомольская правда 01:05
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Происшествия
Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова
Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.
Эхо Москвы 10:31
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Футбол
Лев: «Сборная Германии заслужила поражение от Голландии»
Голландия была лучшей командой по итогам 90 минут, мы заслужили поражение.
Sport24.ru 01:58
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев
Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.
РИА Новости 10:28
Автоспорт
Хюлкенберг: Все хотели воспользоваться слипстримом
F1news.ru 11:06
Политика
Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой
Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Общество
Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» ко дню рождения столицы
Рэперы Тимати и Гуф решили оригинально поздравить столицу с днем рождения, которая отмечает 872 года с момента основания.
Телепрограмма 11:30