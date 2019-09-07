Политика
ВедомостиИлья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин вышел из спецприемника, где он отбыл пятый административный арест подряд, сообщает «Новая газета». Политик находился под арестом с 29 июля.
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Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву.
ТК Звезда 05:11
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Происшествия
Саратовца подозревают в убийстве официантки в Ленинградской области
Жителя Саратовской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области.
КП - Саратов 04:13
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Армия и оружие
В Донбассе задержаны четыре украинских боевика-наркомана
Напомним, в Донбассе боевики 46-й бригады ВСУ доставляли наркотики с помощью беспилотников.
ИА Новороссия 09:22
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Политика
Зеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
iReactor 07:05
Происшествия
Трое вандалов сломали липы, посаженные на проспекте Ленина
Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Хоккей
В Новокузнецке сыграли с дырявыми сетками и неправильной разметкой
Новокузнецкий «Металлург» провёл домашний матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Югрой» с дырявыми сетками ворот, информирует Спортивное Интернет-Телевидение Кузбасса.
Чемпионат 09:21
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Авто
В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы
Коммерсантъ Самара вчера в 11:52
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса вчера в 12:53
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Политика
Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет
9111.ru вчера в 04:39
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Политика
Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55