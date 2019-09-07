Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин вышел из спецприемника, где он отбыл пятый административный арест подряд, сообщает «Новая газета». Политик находился под арестом с 29 июля.

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

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