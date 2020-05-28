Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъИлью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Одиночные пикеты посчитали нарушением карантинных норм

Коммерсантъ16:32

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Интерфакс06:06

Карантин превращается в произвол. Президент должен наложить вето на использование «бактериологического оружия» против конституционных прав граждан

Новая газета11:38

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

РБК06:25

Суд арестовал журналиста Азара за пикет в поддержку основателя «Омбудсмена полиции»

ТАСС06:24

Amnesty International и мундепы района Хамовники потребовали освободить Азара

Медиазона10:22

Тверской районный суд Москвы арестовал муниципального депутата и журналиста Илью Азара на 15 суток

Эхо Москвы07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Гаджеты

Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

3DNews вчера в 07:03
7
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
1K
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
889
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,9K
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
2,4K
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
99
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
1,6K
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию

RuNews24.ru 26 мая в 10:56
831
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили

Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
Воронежский городской портал 12:15
57
Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
2
Общество

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews 16:22
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
2
Общество

Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

На главу Россельхознадзора Сергея Данкверта поступило заявление в полицию от представителя польского производителя молочных продуктов «Млековита».
Право.ру 03:25
203
Общество

ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
RT на русском 12:14
41
Космос

Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты

Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 25 мая в 16:35
16
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
321
Общество

Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки

Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
31
Армия и оружие

В Дмитрове готовят автопробег в День военного автомобилиста

Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года.
Bbratstvo.com вчера в 11:09
Общество

Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

Особенности проведения Единого государственного экзамена изложили в документе и опубликовали Министерство просвещения и Рособрнадзор.
ТК Звезда 01:04
2
Гаджеты

AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera 10:22
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
36
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru 01:09
2
Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
364
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае.
ТАСС 18:21
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
31
Кино

Сиквел «Апгрейда» станет сериалом

Игромания.ру 13:36
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
188
Здоровье

В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых

"Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию", - сказала Ткачева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
34
Путешествия

АТОР озвучили сроки возобновления россиянами поездок за границу

Сроки возобновления поездок россиян за границу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вятка-На-Сети вчера в 05:14
813
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное