Происшествия
КоммерсантъИлью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию
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Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
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Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
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На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
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На главу Россельхознадзора Сергея Данкверта поступило заявление в полицию от представителя польского производителя молочных продуктов «Млековита».
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ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
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Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
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Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
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Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года.
Bbratstvo.com вчера в 11:09
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Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ в 2020 году
Особенности проведения Единого государственного экзамена изложили в документе и опубликовали Министерство просвещения и Рособрнадзор.
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Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
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Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае.
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В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых
"Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию", - сказала Ткачева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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АТОР озвучили сроки возобновления россиянами поездок за границу
Сроки возобновления поездок россиян за границу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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