Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правда«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил стиль игры национальной сборной. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова «приносят результат».
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Малафеев об ошибках Гилерме: сейчас он лучший вратарь России

RT на русском07:20

«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной

Комсомольская правда08:09
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Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
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Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
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Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение

Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
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Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
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Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Общество

Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
BFM.ru 05:33
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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
RT на русском 07:33
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
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Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

РБК 07:36
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
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Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

RT на русском 02:37
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Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

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Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
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Глава МИД Японии посетит Россию в декабре

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует посетить Россию с первым официальным визитом в середине декабря текущего года.
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Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
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Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Общество

В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
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Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
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Стало известно, как бесплатно получить игру Half-Life: Alyx

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