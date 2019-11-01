Футбол
Комсомольская правда«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной
Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил стиль игры национальной сборной. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова «приносят результат».
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Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Политика
Александр Вучич прокомментировал «шпионский скандал» в Сербии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения сербских СМИ, отметив, что отношения между Россией и Сербией носят особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, и на это ничто не сможет повлиять.
Спорт
Warhammer: Vermintide 2 стала бесплатной до 24 ноября
Политика
Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Гаджеты
Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Второй смартфон — Redmi Note 8T является копией Redmi Note 8, но в российской новинке дополнительно установили модуль для бесконтактной оплаты.
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Общество
Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах
Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.
Политика
CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
Наука
В Рим со всего мира
Две тысячи лет назад на улицах Рима толпились люди изо всех уголков древнего мира, торговые пути империи тянулись от Северной Африки до Азии, в городе жили около миллиона человека, он был столицей государства, население которого достигало от 50 до 90 миллионов.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Здоровье
Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Кино
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»
Общество
Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов
Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о России
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что именно глава государства определяет внешнеполитический курс страны, а не какой-то там бизнесмен.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).