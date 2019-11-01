Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правда«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил стиль игры национальной сборной. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова «приносят результат».
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Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей в сборной России

RT на русском09:30

«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной

Комсомольская правда08:09
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