Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил стиль игры национальной сборной. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова «приносят результат».

Политика Александр Вучич прокомментировал «шпионский скандал» в Сербии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения сербских СМИ, отметив, что отношения между Россией и Сербией носят особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, и на это ничто не сможет повлиять.

Политика Пушков дал оценку началу поставок американского СПГ на Украину Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Общество Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.

Политика CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.

Наука В Рим со всего мира Две тысячи лет назад на улицах Рима толпились люди изо всех уголков древнего мира, торговые пути империи тянулись от Северной Африки до Азии, в городе жили около миллиона человека, он был столицей государства, население которого достигало от 50 до 90 миллионов.

Авто Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.

Общество Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.

Авто Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Фигурное катание Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о России Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что именно глава государства определяет внешнеполитический курс страны, а не какой-то там бизнесмен.