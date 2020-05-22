Коронавирус
Rostov gazetaИмена врачей появились на медиафасаде «Ростов-Арены»
Напомним, что 9 мая на медиафасаде стали видны имена и фамилии ветеранов Великой Отечественной войны. Стадион выбрали из-за большого размера экрана. Ранее появилась информация, что волонтеры помогли 20 тысячам жителей Ростовской области во время пандемии.
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«Ростов» поблагодарил врачей оригинальным способом. Их имена вывели на медиасферу стадиона
Спорт-Экспрессвчера в 16:48
На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена 160 врачей, борющихся с коронавирусом
Sport24.ruвчера в 16:39
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте
Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 17:10
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
РИА Новости 03:27
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Общество
В Самарской области продлен режим самоизоляции
«Режим самоизоляции в Самарской области продлевается до 31 мая включительно», — сообщили в пятницу, 22 мая в пресс-центре облправительства.
Kursk.com 02:03
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Общество
Более 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом.
Rostof.ru 03:56
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета вчера в 12:48
Хоккей
Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным
RT на русском вчера в 16:43
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия вчера в 16:57
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:41
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 02:14
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 21 мая в 10:49
Общество
В Омской области выявили 87 новых случаев коронавируса
Как сообщили в Минздраве региона, за сутки в Омской области коронавирус выявили у 87 человек.
RuNews24.ru 03:13
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая COVID-19
Восемьдесят три новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, выздоровели 56, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:55
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42