Происшествия

РБКРБКВзрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
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Подробнее о событии

Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

РИА Новости19:02

Источник сообщил о взрыве на военном объекте под Мурманском

Интерфакс18:27

Источник: пять человек пострадали при взрыве снаряда в воинской части в Мурманской области

ТАСС18:23

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБК20:11

В Мурманской области при взрыве имитационного боеприпаса ранены пять человек

Коммерсантъ18:21

На военном полигоне под Мурманском прогремел взрыв

Эхо Москвы20:04

Шестеро военных пострадали при взрыве в воинской части под Мурманском

РЕН ТВ18:28
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
РИА Новости 02:04
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
РБК 18:51
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Армия и оружие

Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Накануне.Ru вчера в 23:45
Единоборства

Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане

Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
FightTime.ru 13:18
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Профиль 15:58
Армия и оружие

Террористы попытались применить химоружие в Идлибе

Военное дело 05:56
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Общество

Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек

12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
REGNUM 16:47
Футбол

У матери Криштиану Роналду случился инсульт

65-летнюю мать Криштиану Роналду доставили сегодня, 3 марта, в больницу из-за плохого самочувствия.
Комсомольская правда вчера в 08:18
Наука

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Piter.tv 02 марта в 08:05
Армия и оружие

МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб

Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:57
Политика

Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Известия 18:36
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Российская газета 06:52
Хоккей

Проворов в матче с «Вашингтоном» отдал 90-ю передачу в НХЛ

Ассистентами выступили Иван Проворов и Клод Жиру. Для россиянина эта передача стала 90-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Sport24.ru 20:27
Финансы

Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют.
Известия вчера в 10:33
Футбол

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Soccer.ru 14:34
Музыка

Испанский гитарист Анхель Онтальва выступит в Иркутске

Испанский гитарист и композитор Анхель Онтальва, работающий в направлениях арт-рока и этно-джаза, выступит с концертом «Shaman Rock» («Скала Шаманка») в Иркутском планетарии 14 и 21 марта.
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 21:29
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.
Gazeta.SPb 15:43
Авто

Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей

Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 19:03
Экономика

В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию

Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Известия 12:00
Политика

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
ТАСС 13:52
Армия и оружие

Эрдоган попросил помощи у США для операции в Идлибе

Как сообщает РИА "Новости", с соответствующей просьбой к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Городовой 05:38
Армия и оружие

ЛНА сохраняет позиции и реагирует на нарушение режима прекращения огня

Ливийская национальная армия сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны террористов, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.
ФАН 16:54
Общество

Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru 05:30
Политика

В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции

Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Право.ру 06:26
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
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