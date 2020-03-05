В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

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