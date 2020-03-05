Происшествия
РБКВзрыв произошел в воинской части в Мурманской области
В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
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Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Армия и оружие
Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Единоборства
Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане
Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Армия и оружие
Террористы попытались применить химоружие в Идлибе
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
Футбол
У матери Криштиану Роналду случился инсульт
65-летнюю мать Криштиану Роналду доставили сегодня, 3 марта, в больницу из-за плохого самочувствия.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Армия и оружие
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Хоккей
Проворов в матче с «Вашингтоном» отдал 90-ю передачу в НХЛ
Ассистентами выступили Иван Проворов и Клод Жиру. Для россиянина эта передача стала 90-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Финансы
Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США
После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют.
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Музыка
Испанский гитарист Анхель Онтальва выступит в Иркутске
Испанский гитарист и композитор Анхель Онтальва, работающий в направлениях арт-рока и этно-джаза, выступит с концертом «Shaman Rock» («Скала Шаманка») в Иркутском планетарии 14 и 21 марта.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Экономика
В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию
Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Армия и оружие
Эрдоган попросил помощи у США для операции в Идлибе
Как сообщает РИА "Новости", с соответствующей просьбой к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
ЛНА сохраняет позиции и реагирует на нарушение режима прекращения огня
Ливийская национальная армия сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны террористов, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции
Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.