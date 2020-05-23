Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. Об этом сообщает РИА "Новости". Всего обследование прошли более 50 тысяч человек, отметил Хрипун.

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

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