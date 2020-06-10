Коронавирус
КоммерсантъИммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исследование проводилось в 46 регионах. Лучше всего иммунитет формируется у детей.
Читать в источнике
Оценить56
Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей до 17 лет процент иммунных почти 20%, у людей от 18 до 64 лет это 14%, а вот у людей 65 лет и старше всего 11%. Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 05:38
с чего всё началось
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Интерфакс06:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько формируются антитела к коронавирусу
Комсомольская правда05:34
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Армия и оружие
Новый ракетный корабль с «Калибрами» поступит на флот до конца года
Малый ракетный корабль "Грайворон" планируют передать флоту до конца 2020 года.
Вести.Ru 05:09
Наука
Ученые из США определили необычную причину рака груди
Shraibikus News 06:33
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Политика
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Замятина
Премьера запланирована на 2021 год. На YouTube появился первый тизер-трейлер вольной российской экранизации романа Евгения Замятина "Мы".
Piter.tv 07:01
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Общество
В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть
Потребительские расходы в Татарстане в нерабочий апрель сократились почти на треть (32,6%).
БИЗНЕС Online 07:03
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Авто
Представлена экстремальная «трехдверка» Mini John Cooper Works GP Pack
Компания презентовала экстремальный двухместный John Cooper Works GP с 306-сильным мотором, улучшенной аэродинамикой и модернизированным шасси.
CarsWeek.ru 03:46
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
Московский Комсомолец 05:02
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
ПРАЙМ 03:19
Происшествия
В Саратове Lexus влетел в уже столкнувшиеся маршрутки
АиФ Саратов 07:28
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
Игры
Видео: игрок показал, как преображается TES V: Skyrim, если установить почти 400 модов
Для комфортной работы с фанатскими произведениями игрок применял утилиту Mod Organizer 2, позволяющую проводить разные операции с загруженным контентом.
3DNews 05:03
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что число выявленных случаев пневмонии и коронавируса в столице за последнее время уменьшилось в четыре раза.
Интерфакс 06:30
Происшествия
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45