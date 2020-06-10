Коронавирус
КоммерсантъИммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исследование проводилось в 46 регионах. Лучше всего иммунитет формируется у детей.
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Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей до 17 лет процент иммунных почти 20%, у людей от 18 до 64 лет это 14%, а вот у людей 65 лет и старше всего 11%. Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 05:38
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