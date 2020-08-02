Коронавирус
Российская газетаИммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. И это негативно влияет на легкие заболевших. Ученые выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения.
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Политика
В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
РИА Новости вчера в 21:29
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
Экономика
В Забайкалье не планируют секвестировать бюджет
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом, Правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
REGNUM 00:34
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
Znak.com 00:41
Происшествия
Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным
RT на русском вчера в 22:31
Общество
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Экономика
В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
Дни24 01 августа в 08:36
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
Территория новостей 00:15
Спорт
Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков
Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил игроков с топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 01 августа в 13:07
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru вчера в 07:01
Происшествия
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине
Российская газета вчера в 18:45
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Футбол
Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
Известия вчера в 22:02
Футбол
Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»
Русская Планета вчера в 23:32
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Рамблер 01 августа в 12:09
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM вчера в 15:29