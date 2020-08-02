Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. И это негативно влияет на легкие заболевших. Ученые выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения.

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

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