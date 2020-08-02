Коронавирус
Российская газетаИммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. И это негативно влияет на легкие заболевших. Ученые выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения.
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Экономика
Популярность «мусорных» облигаций достигла максимума с 2011 года
Рынок американских «мусорных» облигаций пережил в июле лучший месяц с октября 2011 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ICE Data Services.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Лукашенко назвал задержанных россиян «только первой группой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, подготовленных для заброски в Белоруссию с целью дестабилизации ситуации.
Общественная служба новостей 02:30
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera 13:27
Финансы
До конца лета курс рубля обновит минимумы 2016 года
По итогам недели курс доллара подскочил на 3,4 процента, достигнув на пике 74,50 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU 06:55
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто
Газета DAILY 14:30
Общество
Названа причина роста числа новых пациентов с коронавирусом на Кубани
Политическая Экспертиза 11:06
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Общество
Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК 12:58
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:42
Политика
Водолацкий: расследование по делу MH17 повернулось в пользу РФ
Всемирный фонд безопасности полетов (ВФБП) выдвинул версию о причастности Киева к трагедии с малайзийским авиалайнером рейса MH17 в Донбассе.
iReactor 05:57
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета 12:52
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
ToDay News Ufa 12:55
Экономика
Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки.
Известия 17:01
Общество
ВОЗ продлила режим ЧС в связи с пандемией коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на очередные три месяца.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 13:54
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Кино
«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов
Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 вчера в 11:35
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
Экономика
Экономисты оценили возможность «черного августа» в России
Как сообщает ToDay News Ufa, причиной таких прогнозов является то, что в понимании россиян август ассоциируется с экономическими потрясениями, произошедшими в 1998 году.
ToDay News Ufa 17:15
Культура
Ди Каприо спродюсирует сериал по роману-утопии Олдоса Хаксли
Всего фильм был номинирован на 11 премий Оскар, а завоевал 5 наград. «Остров» стал последним романом писателя.
Inc-news.ru 31 июля в 06:30
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Политика
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru 19:49