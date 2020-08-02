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Российская газета
Российская газета

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. И это негативно влияет на легкие заболевших. Ученые выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения.В источнике
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РИА Новости

Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

РИА Новостивчера в 16:29
РБК

Ученые выявили опасную иммунную реакцию организма на COVID-19

РБКвчера в 13:30
Lenta.ru

Раскрыта мешающая лечению реакция организма на коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:20
Газета.Ru

Ученые: заражение коронавирусом приводит к неадекватной реакции организма

Газета.Ruвчера в 13:15
Комсомольская правда

Ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 11:27
Вести.Ru

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

Вести.Ruвчера в 09:26
ТАСС Наука

Ученые заявили, что коронавирус провоцирует чрезмерную иммунную реакцию

ТАСС Наука вчера в 08:32
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новостивчера в 16:55
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Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.
Известия19:15
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.
Сельская новь (Aксубаевский район)31 июля в 08:53
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