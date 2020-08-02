Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. И это негативно влияет на легкие заболевших. Ученые выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения.