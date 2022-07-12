Lenta.ruИммунолог Болибок сообщил, что Россию ожидает двугорбая волна COVID-19Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik спрогнозировал «двугорбую» волну коронавирусной инфекции в России.Lenta.ruВ мире вновь резко увеличилось число случаев заражения коронавирусной инфекцией, констатирует ВОЗ.Радио SputnikВрач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в Москве вновь образовался низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, что чревато новой пандемийной волной.Московский КомсомолецОднако иммунная защита от коронавирусной инфекции, которая сформировалась благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ПрофильЯмал-МедиаРадио Комсомольская правдаОбщественное телевидение РоссииВечерняя МоскваLife.ruГИПОРТПетербургский дневникИнформ Полис onlineГЛАС.RUСлово и ДелоЦарьградТульская служба новостейГазета.RuПодробнее о событииИммунолог Болибок сообщил, что Россию ожидает двугорбая волна COVID-19Lenta.ru19:33Врач объяснил, почему волна COVID-19 пока не пришла из Европы в РоссиюРадио Sputnik19:00Самое цитируемоеИммунолог Болибок предрёк новую волну коронавируса в МосквеОбщественная служба новостей11 июля в 06:49Врач-иммунолог Болибок: «Волна коронавируса осенью будет»Общественное телевидение России11 июля в 08:31Иммунолог Болибок заявил, что в Москве может начаться новая волна COVID-19ГЛАС.RU11 июля в 07:13Врач рассказал, с чем связана новая вспышка коронавируса в ЕвропеНациональная служба новостей21:30Болибок предрек новую пандемийную волну в МосквеРадио Комсомольская правда11 июля в 06:28Болибок предрек новую пандемийную волну в МосквеМосковский Комсомолец11 июля в 06:05Показать ещёОценить230Поделиться