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Иммунолог Болибок сообщил, что Россию ожидает двугорбая волна COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik спрогнозировал
 «двугорбую» волну коронавирусной инфекции в России.
Lenta.ru
В мире вновь резко увеличилось число случаев заражения коронавирусной инфекцией, констатирует ВОЗ.
Радио Sputnik
Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в Москве вновь образовался низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, что чревато новой пандемийной волной.
Московский Комсомолец
Однако иммунная защита от коронавирусной инфекции, которая сформировалась благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет.
Lenta.ru

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Иммунолог Болибок сообщил, что Россию ожидает двугорбая волна COVID-19
Lenta.ru19:33
Врач объяснил, почему волна COVID-19 пока не пришла из Европы в Россию
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