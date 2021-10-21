Путин: не поддерживаю обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.