Как заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев, слишком частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Речь идет о российской актрисе Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в популярном интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина, отмечает AmurLife.