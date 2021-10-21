Специалист пояснил, что ревакцинация нужна, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников — все время были стимулированными.
Проект «История, рассказанная народом» рассказывает о каждом, кто приближал Победу, не делается различия между генералами и рядовыми, между теми, кто сражался на поле боя и работал в тылу, отметили организаторы проекта.
В последнее время российская валюта укрепляется за счет высоких цен на энергоносители, однако такая динамика рубля скорее всего носит краткосрочный характер, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
Путин напомнил, что к началу его работы в руководстве страны в конце 1990-х годов "некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко [было] упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы".
Россия при формировании своих подходов будет руководствоваться идеологией здорового консерватизма, значение которого в последнее время многократно выросло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».