Будьте в Плюсе

Иммунолог Черешнев предупредил об опасности частой ревакцинации от коронавируса

Слишком частая ревакцинация, более двух раз за полгода, может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич.
Центральная Служба Новостей
Специалист пояснил, что ревакцинация нужна, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников — все время были стимулированными.
Anews
Черешнев отметил, что частая ревакцинация истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – разовьется вторичный иммунодефицит.
Smotrim.ru
То есть повторную вакцинацию сейчас рекомендуется проводить через шесть месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания.
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Иммунолог Черешнев рассказал о возможных последствиях частой ревакцинации от коронавируса
RT на русскомвчера в 13:18
Иммунолог рассказал, почему необходимо прививать детей
Петербургский дневниквчера в 06:44
Врач Кондрахин: слишком частая ревакцинация может привести к «иммунному параличу»
Lenta.ruвчера в 10:47
Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации от коронавируса
ТАССвчера в 07:35
Самое цитируемое
Иммунолог Черешнев предупредил о риске иммунологического паралича при частой ревакцинации
Газета.Ruвчера в 08:43
Иммунологи объяснили, для чего и когда делать ревакцинацию
Smotrim.ruвчера в 06:45
Иммунолог рассказал о рисках частой ревакцинации от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 14:04

Интересное

О героях войны рассказали потомки

Проект «История, рассказанная народом» рассказывает о каждом, кто приближал Победу, не делается различия между генералами и рядовыми, между теми, кто сражался на поле боя и работал в тылу, отметили организаторы проекта.
Победа РФвчера в 05:46

Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем

В последнее время российская валюта укрепляется за счет высоких цен на энергоносители, однако такая динамика рубля скорее всего носит краткосрочный характер, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
РИА Новости20:18

Путин назвал главным результатом своей работы сокращение уровня бедности в России вдвое

Путин напомнил, что к началу его работы в руководстве страны в конце 1990-х годов "некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко [было] упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы".
ТАССвчера в 15:16

Путин заявил о принципах здорового консерватизма в основе подходов России

Россия при формировании своих подходов будет руководствоваться идеологией здорового консерватизма, значение которого в последнее время многократно выросло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Ведомостивчера в 12:09