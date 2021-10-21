Путин назвал главным результатом своей работы сокращение уровня бедности в России вдвое

Путин напомнил, что к началу его работы в руководстве страны в конце 1990-х годов "некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко [было] упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы".