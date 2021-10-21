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Иммунолог Черешнев: слишком частая ревакцинация может вызвать «иммунологический паралич»

Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич.
ТАСС
Как заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев, слишком частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич, передает ТАСС.
Smotrim.ru
Черешнев отметил, что "перебарщивать" с ревакцинацией не стоит.
ТАСС
Черешнев отметил, что частая ревакцинация истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – разовьется вторичный иммунодефицит.
Smotrim.ru

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