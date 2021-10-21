Как заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев, слишком частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич, передает ТАСС.
Поставки по "Северному потоку 2" (по первой нитке, которая уже заполнена газом) могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Международная группа исследователей, возглавляемая профессором Крисом Якимчуком из канадского Университета Ватерлоо, обнаружила в одном из самых древних драгоценных камней в мире остатки углерода, входившего в состав древнейших организмов возрастом 2,5 млрд лет.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае разрушения права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН эта организация превратится просто в дискуссионную площадку, и что он не согласен с мнением президента Турции Реджепа Эрдогана о реформировании Совбеза ООН.