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Иммунолог Крючков призвал строго придерживаться сроков ревакцинации от COVID-19

Какой критерий указывает на то, что момент для повторной прививки уже наступил, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.
Радио Sputnik
В период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом или после предыдущей прививки укладываются оптимальные сроки ревакцинации, подчеркнул врач.
Российская газета
"Надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты", - пояснил Крючков.
Российская газета
Крючков рассказал, что в США ревакцинацию рекомендуется делать через восемь месяцев, в Израиле – через пять месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев.
Московский Комсомолец

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Иммунолог Крючков призвал строго придерживаться сроков ревакцинации от COVID-19
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