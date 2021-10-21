РИА НовостиИммунолог Крючков призвал строго придерживаться сроков ревакцинации от COVID-19Какой критерий указывает на то, что момент для повторной прививки уже наступил, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Радио SputnikВ период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом или после предыдущей прививки укладываются оптимальные сроки ревакцинации, подчеркнул врач.Российская газета"Надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты", - пояснил Крючков.Российская газетаКрючков рассказал, что в США ревакцинацию рекомендуется делать через восемь месяцев, в Израиле – через пять месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПрофильПрофильТК ЗвездаРЕН ТВФАНПодробнее о событииИммунолог Крючков призвал строго придерживаться сроков ревакцинации от COVID-19РИА Новости19:08Иммунолог Крючков заявил о важности соблюдения сроков ревакцинации от COVID-19Российская газета20:15Иммунолог Крючков заявил о необходимости придерживаться сроков ревакцинация от COVID-19Lenta.ru20:01Иммунолог назвал условие эффективной ревакцинации от COVID-19Радио Sputnik19:00Самое цитируемоеГлавное условие для максимального эффекта от ревакцинации против COVID-19 назвал иммунологПрофиль19:24Иммунолог Крючков: ревакцинация нужна через восемь месяцев после предыдущей прививкиФАН19:19Иммунолог рассказал, как эффективнее ревакцинироваться от коронавирусаМосковский Комсомолец20:25Показать ещёОценить57Поделиться