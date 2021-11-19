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Иммунолог Рябкова призвала россиян тщательно проверить здоровье после коронавируса

К сожалению, COVID-19 не всегда проходит для организма бесследно.
ПРАЙМ
Постковидные нарушения здоровья достаточно широко распространены, поэтому перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки собственного здоровья.
ПРАЙМ
В первую очередь, для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно оценить переносимость физической нагрузки.
ПРАЙМ
Рябкова рекомендует сдать анализы крови и мочи, оценить состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков воспаления (С-реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности).
RuNews24.ru

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Иммунолог Рябкова призвала провести углублённую проверку здоровья после COVID-19
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