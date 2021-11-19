Рябкова рекомендует сдать анализы крови и мочи, оценить состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков воспаления (С-реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности).
Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переходил то на английский, то на русский язык, говоря об отношениях России и Запада во время пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.