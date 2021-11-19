Глава МИД Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста об отношениях РФ и Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переходил то на английский, то на русский язык, говоря об отношениях России и Запада во время пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.