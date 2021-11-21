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Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет

Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет необходимо ввести на федеральном уровне, заявил врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
RT на русском
Замглавы ведомства Олег Гриднев считает, что для первичной вакцинации от коронавируса рекомендуется выбирать отечественный препарат «Спутник V». Также может применяться однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Lenta.ru
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал ТАСС, что поддержал бы идею введения обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет, но при условии разработки специальных методических рекомендаций.
ТАСС
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких.
Известия

Подробнее о событии

Иммунолог Жемчугов: для россиян старше 60 лет обязательная вакцинация станет защитой
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