Коронавирус
RT на русскомИммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
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с чего всё началось
Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19. 1. У человека очень быстрый и сильный врожденный иммунитет.Комсомольская правдавчера в 18:12
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Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 18:12
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