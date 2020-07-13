Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
Читать в источнике
Комментировать275
с чего всё началось

Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом

Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19. 1. У человека очень быстрый и сильный врожденный иммунитет.
Комсомольская правдавчера в 18:12

Подробнее о событии

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

RT на русском05:52

Названы категории людей с наименьшим риском заразиться COVID-19

РЕН ТВ03:04

Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

РИА Новости02:28

Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

РБК05:07

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Известиявчера в 22:27

Названы 3 причины, по которым человек может избежать коронавируса

URA.Ruвчера в 18:52

Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,4K
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
292
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество

Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт

Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.
Профиль 02:34
3
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
29
Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль вчера в 07:48
5
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
1,9K
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
29
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
36
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
261
Армия и оружие

Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР

Эксперты отмечают, что уровень развития российских воздушных ядерных сил не сравним с ядерными силами наземного и морского базирования.
Evo-rus.com 05:55
4
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
42
Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
269
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
6
Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
5
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
46
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,5K
Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться перед народом и уйти в отставку

Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед народом и сложить полномочия.
Наша версия вчера в 05:26
115
Общество

У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов

ФедералПресс 05:03
6
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

В мае Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X.
Evo-rus.com 02:16
23
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
55
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации

Вчера «МК» стала известна общая сумма по подготовленным к подаче искам потерпевших к Михаилу Ефремову.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
1K
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
46
Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм

Российские кинопродюсеры братья Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн долларов за фильм «Кома», который не окупился в прокате.
News.ru 05:47
2
Теннис

У Саманты Стосур и её партнёрши родилась дочь

GoTennis.ru 05:40
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 17:06
199
Как работают Яндекс.Новости?
Главное